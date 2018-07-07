Пикфорд: Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей команды над Швецией в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Мы сосредоточены на каждом матче и хорошо знаем свои возможности. Наша сила в единстве, благодаря ему демонстрируем эти возможности на поле. Именно поэтому мы сегодня победили и сыграли "на ноль" , мы отлично поработали как команда.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Суть футбола в том, чтобы выступать на высшем уровне. Я никогда не подвергаю себя давлению, а просто ловлю момент. Я чувствую себя сильным, ничто меня не беспокоит. Просто хочу быть лучшим, насколько это возможно. Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться", – цитирует Джордана Пикфорда официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал. Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча.