toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ РОССИЯ - ХОРВАТИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Пикфорд: Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться

20:06 24 Читати українською
Пикфорд: Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться
Джордан Пікфорд з нагородою / Getty Images

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей команды над Швецией в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Мы сосредоточены на каждом матче и хорошо знаем свои возможности. Наша сила в единстве, благодаря ему демонстрируем эти возможности на поле. Именно поэтому мы сегодня победили и сыграли "на ноль" , мы отлично поработали как команда.

Швеция – Англия – 0:2 – видео голов и обзор матча

Суть футбола в том, чтобы выступать на высшем уровне. Я никогда не подвергаю себя давлению, а просто ловлю момент. Я чувствую себя сильным, ничто меня не беспокоит. Просто хочу быть лучшим, насколько это возможно. Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться", – цитирует Джордана Пикфорда официальный сайт ФИФА.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал. Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Англия ЧМ 2018 Швеция - Англия Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матча
    ЧС 2018 — 19:2447 Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матча
18
мин
Россия
21:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук