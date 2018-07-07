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Пікфорд: Критика не впливає на мене, лише спонукає вдосконалюватися

20:06 102 Читать на русском
Пікфорд: Критика не впливає на мене, лише спонукає вдосконалюватися
Джордан Пікфорд з нагородою / Getty Images

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд прокоментував перемогу своєї команди над Швецією в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Ми зосереджені на кожному матчі та добре знаємо свої можливості. Наша сила в єдності, завдяки їй демонструємо ці можливості на полі. Саме тому ми сьогодні перемогли та зіграли "на нуль", ми відмінно попрацювали як команда.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Суть футболу в тому, щоб виступати на найвищому рівні. Я ніколи не піддаю себе тиску, а просто ловлю момент. Я почуваюся сильним, ніщо мене не турбує. Просто хочу бути найкращим, наскільки це можливо. Критика не впливає на мене, лише спонукає вдосконалюватися", – цитує Джордана Пікфорда офіційний сайт ФІФА.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у півфінал. Джордан Пікфорд став найкращим гравцем матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
Матч завершено
0 : 2
Англія
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ЧС 2018 Англія Англія Швеція - Англія Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд
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