Пікфорд: Критика не впливає на мене, лише спонукає вдосконалюватися

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд прокоментував перемогу своєї команди над Швецією в 1/4 фіналу ЧС-2018.

"Ми зосереджені на кожному матчі та добре знаємо свої можливості. Наша сила в єдності, завдяки їй демонструємо ці можливості на полі. Саме тому ми сьогодні перемогли та зіграли "на нуль", ми відмінно попрацювали як команда.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Суть футболу в тому, щоб виступати на найвищому рівні. Я ніколи не піддаю себе тиску, а просто ловлю момент. Я почуваюся сильним, ніщо мене не турбує. Просто хочу бути найкращим, наскільки це можливо. Критика не впливає на мене, лише спонукає вдосконалюватися", – цитує Джордана Пікфорда офіційний сайт ФІФА.

В 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Англія впевнено обіграла Швецію та вийшла у півфінал. Джордан Пікфорд став найкращим гравцем матчу.