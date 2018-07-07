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Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матча

19:24 47 Читати українською
Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матча
Джордан Пикфорд / Getty Images

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Швеции.

Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция – Англия, информирует официальный сайт ФИФА.

Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Пикфорд провел прекрасный матч и несколько раз откровенно спас "трех львов" от пропущенного мяча. В частности, после ударов Клаэссона и Берга. Благодаря уверенной игре голкипера Англия сегодня впервые на турнире не пропустила.

В полуфинале сборная Англии встретится с победителем пары Россия – Хорватия.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Англия Англия ЧМ 2018 Швеция - Англия Главное Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд
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