Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матча

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Швеции.

Джордан Пикфорд стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция – Англия, информирует официальный сайт ФИФА.

Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Пикфорд провел прекрасный матч и несколько раз откровенно спас "трех львов" от пропущенного мяча. В частности, после ударов Клаэссона и Берга. Благодаря уверенной игре голкипера Англия сегодня впервые на турнире не пропустила.

В полуфинале сборная Англии встретится с победителем пары Россия – Хорватия.