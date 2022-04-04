"Я проехал на красный свет, и меня остановила полиция. Это было за год до перехода в Барсу. Я подул, и вдруг алкотест оказался положительным. Оказываюсь в полицейской машине, и меня в наручниках везут в тюрьму.

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Весь хмель мгновенно покинул меня. Моя карьера идет коту под хвост. В этот момент ты думаешь: "Что, черт возьми, происходит?". Они дали сумку, чтобы я сложил вещи, и отвели меня в другую комнату. Полицейский отошел на миг, а я был в отчаянии.

У меня в кармане осталось несколько монет. Незадолго до того мне сказали, что если пососать монету, то тест станет отрицательным. Я начал их сосать, и оно чудом сработало! Хотя я сомневаюсь, что дело точно в монетах. Вместо возвращения домой я сел в такси и уехал в казино", – приводит слова Пике Goal.

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