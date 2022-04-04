Піке водив авто нетверезим і бував у поліцейських відділках – зіркового захисника врятувало смоктання монет
Лідер Барселони Жерар Піке пригадав кумедну історію зі своєї молодості.
"Я проїхав на червоне світло, і мене зупинила поліція. Це було за рік до переходу в Барсу. Я подув, аж раптом алкотест виявився позитивним. Опиняюся в поліцейській машині, і мене в наручниках везуть до в’язниці.
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Весь хміль миттєво покинув мене. Моя кар’єра йде коту під хвіст. У цей момент ти думаєш: "Що в біса відбувається?". Вони дали сумку, щоб я склав свої речі, і відвели мене в іншу кімнату. Поліцейський відійшов на мить, а я був у розпачі.
У мене в кишені залишилося кілька монет. Незадовго до того мені сказали, що якщо посмоктати монети, то тест стане негативним. Я почав їх смоктати, і воно дивом спрацювало! Хоча я сумніваюся, що справа точно в монетах. Замість повернення додому я сів у таксі і поїхав у казино", – наводить слова Піке Goal.
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