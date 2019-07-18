toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ ДИНАМО КИЕВ

Давид Трезеге лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии

16:47 13 Читати українською
Давид Трезеге лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии
Давид Трезеге / Players United

Легендарный экс-нападающий Ювентуса и сборной Франции Давид Трезеге оштрафован и лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Бывший нападающий сборной Франции и туринского Ювентуса Давид Трезеге лишен водительских прав, сообщает Corriere di Torino.

Трезеге получил должность в Ювентусе

41-летний Трезеге остановили сотрудники полиции Турина. Экс-форвард Ювентуса больше часа отказывался от прохождения теста на содержание алкоголя в крови, а после провалил медобследование. В результате, Трезеге был оштрафован и на месте лишен водительских прав.

Напомним, Трезеге – лучший бомбардир-легионер в истории Ювентуса, на его счету 171 гол. В активе Давида также 34 гола в 71 матче за сборную Франции.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Отец Неймара отправился в Турин для переговоров с Ювентусом, – СМИ
09:31
555
Теги
Давид Трезеге Давид Трезеге Ювентус Ювентус Франция Франция Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук