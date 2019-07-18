Давид Трезеге лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии

Легендарный экс-нападающий Ювентуса и сборной Франции Давид Трезеге оштрафован и лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Бывший нападающий сборной Франции и туринского Ювентуса Давид Трезеге лишен водительских прав, сообщает Corriere di Torino.

Трезеге получил должность в Ювентусе

41-летний Трезеге остановили сотрудники полиции Турина. Экс-форвард Ювентуса больше часа отказывался от прохождения теста на содержание алкоголя в крови, а после провалил медобследование. В результате, Трезеге был оштрафован и на месте лишен водительских прав.

Напомним, Трезеге – лучший бомбардир-легионер в истории Ювентуса, на его счету 171 гол. В активе Давида также 34 гола в 71 матче за сборную Франции.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів