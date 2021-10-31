Защитник Барселоны Жерар Пике "встретил" одного из своих принципиальных соперников – Криштиану Роналду – в футбольном симуляторе.

Испанец играл в FIFA 22 на недавнем стриме на Twitch и стал настоящим счастливчиком – ему досталась довольно редкая карточка Криштиану Роналду.

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Обычно стримеры не сдерживают эмоции в подобных случаях. Пике же оригинально порадовался такому везению – защитник подошел к вешалке с одеждой, с которой снял футболку Роналду, продемонстрировав ее зрителям.

К слову, Пике и Роналду сезон 2007/08 провели в составе Манчестер Юнайтед, а с 2009 по 2017 годы были принципиальными врагами, защищая цвета Барселоны и Реала соответственно.

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