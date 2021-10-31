Захисник Барселони Жерар Піке "зустрів" одного зі своїх принципових суперників – Кріштіану Роналду – в футбольному симуляторі.

Іспанець грав у FIFA 22 на нещодавньому стрімі на Twitch та став справжнім щасливчиком – йому дісталась досить рідкісна картка Кріштіану Роналду.

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Зазвичай стрімери не стримують емоції у подібних випадках. Піке ж оригінально порадів такому везінню – захисник підійшов до вішалки з одягом, з якої зняв футболку Роналду, продемонструвавши її глядачам.

До слова, Піке та Роналду сезон 2007/08 провели у складі Манчестер Юнайтед, а з 2009-го по 2017 роки були принциповими ворогами, захищаючи кольори Барселони та Реала відповідно.

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