Каталонский клуб официально объявил об увольнении главного тренера Эдера Сарабии и его помощников.

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Молодой специалист возглавил ФК Андорра в январе 2021-го. Команда достигла существенного прогресса, пройдя путь от третьего дивизиона до надежд на выход в Ла Лигу. Впрочем, нынешний сезон "трехцветные" откровенно проваливают. Подопечные Сарабии добыли всего одно очко в последних 4 турах и оказались на дне турнирной таблицы Сегунды. Звездный президент Жерар Пике решил искать нового тренера.

Напомним, Сарабия стал известным в 2020 году, когда помогал Кике Сетьену в Барселоне. Камеры поймали, как тренер-ноунейм брутально ругает Месси и других звезд "кулес".

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