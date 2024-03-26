Піке офіційно звільнив зі свого клубу екс-тренера Барселони – він брутально матюкав Мессі та інших зірок
Терпець Жерара Піке увірвався на тлі жахливих результатів ФК Андорра.
Каталонський клуб офіційно оголосив про звільнення головного тренера Едера Сарабії та його помічників.
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Молодий фахівець очолив ФК Андорра у січні 2021-го. Команда досягла суттєвого прогресу, пройшовши шлях від третього дивізіону до надій на вихід в Ла Лігу. Втім, нинішній сезон "триколірні" відверто провалюють. Підопічні Сарабії здобули всього одне очко у останніх 4 турах і опинилися на дні турнірної таблиці Сегунди. Зірковий президент Жерар Піке вирішив шукати нового тренера.
Нагадаємо, Сарабія став відомим у 2020 році, коли допомогав Кіке Сетьєну в Барселоні. Камери піймали, як тренер-ноунейм брутально лає Мессі та інших зірок "кулес".
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