Каталонський клуб офіційно оголосив про звільнення головного тренера Едера Сарабії та його помічників.

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Молодий фахівець очолив ФК Андорра у січні 2021-го. Команда досягла суттєвого прогресу, пройшовши шлях від третього дивізіону до надій на вихід в Ла Лігу. Втім, нинішній сезон "триколірні" відверто провалюють. Підопічні Сарабії здобули всього одне очко у останніх 4 турах і опинилися на дні турнірної таблиці Сегунди. Зірковий президент Жерар Піке вирішив шукати нового тренера.

Нагадаємо, Сарабія став відомим у 2020 році, коли допомогав Кіке Сетьєну в Барселоні. Камери піймали, як тренер-ноунейм брутально лає Мессі та інших зірок "кулес".

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