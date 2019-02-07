Пике: Ничьей с Реалом доволен, но рефери должен был удалять Рамоса

Защитник Барселоны Жерар Пике считает, что его визави из Реала Серхио Рамос должен был досрочно покинуть поле в матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1).

"У арбитра матча Лаоса странные трактовки, нам пришлось приспосабливаться. В общей сложности он провел хороший матч. Но Рамос должен был получить вторую желтую карточку, но что теперь поделаешь?

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Мы знали, что у Месси был небольшой дискомфорт. Впереди важные матчи, поэтому будет лучше, если он подойдет к ним здоровым и готовым.

Мы добились хорошего результата, все решится в ответном матче", – цитирует Пике Marca.

Напомним, ответный матч Кубка Испании Реал – Барселона состоится в Мадриде 27 февраля.

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