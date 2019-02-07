toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ВАККЕР ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Пике: Ничьей с Реалом доволен, но рефери должен был удалять Рамоса

13:17 57 Читати українською
Пике: Ничьей с Реалом доволен, но рефери должен был удалять Рамоса
Жерар Пике и Серхио Рамос / Фото soccerladuma

Защитник Барселоны Жерар Пике считает, что его визави из Реала Серхио Рамос должен был досрочно покинуть поле в матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1).

"У арбитра матча Лаоса странные трактовки, нам пришлось приспосабливаться. В общей сложности он провел хороший матч. Но Рамос должен был получить вторую желтую карточку, но что теперь поделаешь?

Барселона и Реал сыграли вничью в полуфинале Кубка: "бланкос" в ударе, слабый Месси, крах Бейла и новые звезды Классико

Мы знали, что у Месси был небольшой дискомфорт. Впереди важные матчи, поэтому будет лучше, если он подойдет к ним здоровым и готовым.

Мы добились хорошего результата, все решится в ответном матче", – цитирует Пике Marca.

Напомним, ответный матч Кубка Испании Реал – Барселона состоится в Мадриде 27 февраля.

Дивні дива Ель Класіко: 8 сенсаційних гравців-ноунеймів та курйозні тренерські рішення, у які складно повірити

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Испания Антонио Матеу Лаос Матеу Лаос Барселона - Реал Мадрид Жерар Пике Жерар Пике Серхио Рамос Серхио Рамос Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
18
мин
Лацио
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук