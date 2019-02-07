toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ВАККЕР ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Піке: Нічиєю з Реалом задоволений, але рефері повинен був вилучати Рамоса

13:17 303 Читать на русском
Піке: Нічиєю з Реалом задоволений, але рефері повинен був вилучати Рамоса
Жерар Піке та Серхіо Рамос / Фото soccerladuma

Захисник Барселони Жерар Піке вважає, що його візаві з Реала Серхіо Рамос повинен був достроково покинути поле у матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії (1:1).

"У арбітра матчу Лаоса дивні трактування, нам довелося пристосовуватися. В цілому він провів хороший матч. Але Рамос мав отримати другу жовту картку, але що тепер поробиш?

Барселона та Реал зіграли внічию у півфіналі Кубка: "бланкос" в ударі, слабкий Мессі, крах Бейла та нові зірки Класіко

Ми знали, що у Мессі був невеликий дискомфорт. Попереду важливі матчі, тому буде краще, якщо він підійде до них здоровим і готовим.

Ми досягли непоганого результату, все вирішиться у матчі-відповіді", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь Кубка Іспанії Реал – Барселона відбудеться у Мадриді 27 лютого.

Дивні дива Ель Класіко: 8 сенсаційних гравців-ноунеймів та курйозні тренерські рішення, у які складно повірити

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Антоніо Матеу Лаос Матеу Лаос Барселона - Реал Мадрид Жерар Піке Жерар Піке Серхіо Рамос Серхіо Рамос Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
40
хв
Лаціо
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук