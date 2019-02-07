Піке: Нічиєю з Реалом задоволений, але рефері повинен був вилучати Рамоса

Захисник Барселони Жерар Піке вважає, що його візаві з Реала Серхіо Рамос повинен був достроково покинути поле у матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії (1:1).

"У арбітра матчу Лаоса дивні трактування, нам довелося пристосовуватися. В цілому він провів хороший матч. Але Рамос мав отримати другу жовту картку, але що тепер поробиш?

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Ми знали, що у Мессі був невеликий дискомфорт. Попереду важливі матчі, тому буде краще, якщо він підійде до них здоровим і готовим.

Ми досягли непоганого результату, все вирішиться у матчі-відповіді", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, матч-відповідь Кубка Іспанії Реал – Барселона відбудеться у Мадриді 27 лютого.

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