Ветеран "блаугранас" осложнил свою травму левой ноги, сообщает Marca.

Барселона оказалась менее надменной, чем Атлетико – каталонцы устроят коридор почета обладателю Кубка Испании

Пике уже несколько месяцев испытывает проблемы с сухожилиями приводной мышцы. Защитнику советовали воздержаться от выступления в матче прошедшего тура против Мальорки (2:1), однако он все же вышел на поле. Итог – 23 минуты боли и вынужденная замена.

Барселона не раскрывает сроки отсутствия Пике, но все указывает на то, что 35-летний защитник до конца сезона не сыграет и полностью сосредоточится на лечении. Впереди осталось 4 тура Примеры, в которых каталонцам достаточно набрать 5 очков для гарантии выхода в ЛЧ.

Барселона удержала победу над Мальоркой – каталонцы прервали серию домашних поражений и вышли на вторую позицию