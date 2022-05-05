Барселона оказалась менее надменной, чем Атлетико – каталонцы устроят коридор почета обладателю Кубка Испании
Игроки Барселоны не видят проблемы, если нужно отдать должное чужим успехам.
Тренерский штаб и игроки "блаугранас" не прочь сделать для Бетиса коридор почета перед матчем 35 тура Примеры, сообщает Mundo Deportivo.
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Для "огурцов" это будет первый домашний матч после завоевания Кубка Испании 2021/22. 6 лет назад команды были в противоположных ролях – Бетис устраивал коридор, а Барселона принимала поздравления в статусе чемпиона Испании. 7 мая каталонцы вернут "должок" севильцам, которые не так часто выигрывают трофеи.
Впрочем, далеко не все испанские клубы так любезны. Атлетико в этом же туре не хочет делать коридор для Реала, неделю назад оформившего титул чемпиона Испании.
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