Тренерский штаб и игроки "блаугранас" не прочь сделать для Бетиса коридор почета перед матчем 35 тура Примеры, сообщает Mundo Deportivo.

Реал не получил поздравления с чемпионством только от 2 команд Примеры – Барселона была вежливой

Для "огурцов" это будет первый домашний матч после завоевания Кубка Испании 2021/22. 6 лет назад команды были в противоположных ролях – Бетис устраивал коридор, а Барселона принимала поздравления в статусе чемпиона Испании. 7 мая каталонцы вернут "должок" севильцам, которые не так часто выигрывают трофеи.

Впрочем, далеко не все испанские клубы так любезны. Атлетико в этом же туре не хочет делать коридор для Реала, неделю назад оформившего титул чемпиона Испании.

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