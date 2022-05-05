Ветеран "блаугранас" ускладнив свою травму лівої ноги, інформує Marca.

Барселона виявилася менш гордовитою, ніж Атлетіко – каталонці влаштують коридор пошани володарю Кубка Іспанії

Піке вже кілька місяців має проблеми із сухожиллями привідного м'язу. Захиснику радили утриматися від виступу в матчі минулого туру проти Мальорки (2:1), однак він все ж вийшов на поле. Підсумок – 23 хвилини болю і вимушена заміна.

Барселона не розкриває терміни відсутності Піке, але все вказує на те, що 35-річний оборонець до кінця сезону не зіграє і повністю зосередиться на лікуванні. Попереду залишилося 4 тури Прімери, в яких каталонцям достатньо набрати 5 очок для гарантії виходу в ЛЧ.

Барселона втримала перемогу над Мальоркою – каталонці перервали серію домашніх поразок і вийшли на другу позицію