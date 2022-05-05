Піке дорого заплатив за спробу вийти на матч з травмою – лідер Барселони вилетів до кінця сезону
Барселона повинна готуватися до завершення сезону без захисника Жерара Піке.
Ветеран "блаугранас" ускладнив свою травму лівої ноги, інформує Marca.
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Піке вже кілька місяців має проблеми із сухожиллями привідного м'язу. Захиснику радили утриматися від виступу в матчі минулого туру проти Мальорки (2:1), однак він все ж вийшов на поле. Підсумок – 23 хвилини болю і вимушена заміна.
Барселона не розкриває терміни відсутності Піке, але все вказує на те, що 35-річний оборонець до кінця сезону не зіграє і повністю зосередиться на лікуванні. Попереду залишилося 4 тури Прімери, в яких каталонцям достатньо набрати 5 очок для гарантії виходу в ЛЧ.
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