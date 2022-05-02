Барселона подходила к домашней встрече против Мальорки, имея две важных задачи. Во-первых, каталонцам необходимо было победить, чтобы оторваться от Атлетико и Севильи и единолично занять вторую позицию. Кроме того, "блаугранас" задолжали собственным болельщикам – последние три матча на Камп Ноу они проиграли, чего еще не случалось в истории. Островянам, однако, тоже нужно было цепляться за очки, ведь отрыв от зоны вылета оставался минимальным.

К сожалению для гостей, многого сказать о Мальорке невозможно. Балеарцы до завершающую часть матча провели всего 3 удара по воротам – два из них заблокировали, однако на 19-й минуте Барселона должна была пропускать гол. Каталонцев спас Ниньо, который при замыкании прострела Оливана пробил с пяти метров в небо. Вот, собственно, и весь футбол островитян.

"Блаугранас" доминировали на протяжении всей встречи, удерживая мяч 76% игрового времени и создавая приличное количество моментов. Уже на 4-й минуте Обамеянг пробивал головой с близкой дистанции после навеса от Гави (Рико парировал), на 23-й Араухо забил (его отменили из-за офсайда), а на 25-й Депай открыл счёт – ассист в активе Альбы. На 30-й минуте Раильо мог ещё и автогол провести, однако Рико выручил Мальорку.

После этого Барса сбавила обороты, не создав ничего конкретного до самого перерыва. В начале же второго тайма Раильо снова был близок к автоголу, подрезав прострел Торреса в собственную штангу. В конце концов, на 54-й минуте балеарцы пропустили во второй раз – это Бускетс бахнул с линии штрафной в дальний нижний угол после того, как Торрес с 11-ти метров пробил в защитника. 2:0.

Забив, подопечные Хави снова взяли затяжную паузу, прижав соперника аж на 70-х минутах. В частности, на 71-й Торрес запорил момент, не сумев забить с линии вратарской при замыкании прострела Альбы. На 73-й же случился довольно курьезный гол, который сразу же отменили: Депай сбросил мяч под удар Обамеянгу метров с пяти, тот попал в перекладину, а защитник не смог вынести сферу – Ферран подобрал её и хило пробил в Обамеянга , от которого сфера и влетела в ворота. Лайнсмен заметил офсайд в этой ситуации.

Не дожав несчастную Мальорку, каталонцы доигрались до пропущенного гола. Островяне заработали стандарт, Севилья исполнил шикарную подачу, а Раильо замкнул – 2:1! Впрочем, "блаугранас" быстро вернули инициативу, едва не забив третий гол на 85-й минуте вследствие прострела свежего Дембеле. Один из защитников подрезал его в свои ворота, но Рико спас гостей.

Несмотря на преобладание в эндшпиле встречи, Хави решил укреплять оборону, выпустив на последние минуты Лангле вместо Алвеса. Ход сработал. Барселона уверенно довела матч до победы, набрала 66 очков и вышла на вторую позицию в турнирной таблице.