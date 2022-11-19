– Какие эмоции после победы над одним из лидеров, еще и бывшей командой?

– Эмоции невероятные! Мы победили гранда украинского футбола, отдали все силы и заслужили этот выигрыш.

– Вы отыгрались с 0:1. На поле ощущалась атмосфера? Как заводили ребят?

– Мы с первых минут давили, имели много моментов и могли забивать еще. Но не распорядились мячом.

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– Перед матчем ты общался с некоторыми игроками Шахтера, персоналом. Какие воспоминания остались?

– Да, я всех знаю. Это мой родной клуб, было приятно всех увидеть, вспомнить старые эмоции.

–Перед матчем вы не могли не обсуждать с ребятами, что будете играть против бывшего тренерского штаба. Это придавало мотивации?

– Конечно, это придавало мотивации. Мы знали, как будет играть Шахтер. Первый тайм, полагаю, провели очень хорошо. Во втором под конец начали уже подсаживаться физически, соперник давил, но мы могли выбежать в контратаку и забить третий мяч.

– В предыдущем матче с Ворсклой вам было очень тяжело физически в последние пол часа. Откуда взяли силы на такой матч через несколько дней?

– У нас было целых 5 дней, успели немного восстановиться. Сегодня мы немного порадуемся, а через три дня у нас будет очень важный матч с Александрией.

– После таких побед начинают говорить о предстоящем чемпионстве. Но ведь турнирная дистанция впереди еще длинная...

– Да, мы идем от матча к матчу и будем смотреть дальше, – цитирует Пихаленка сайт днепрян .