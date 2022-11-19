– Які емоції після перемоги над одним з лідерів, ще й колишньою командою?

– Емоції неймовірні! Ми перемогли гранда українського футболу, віддали усі сили та заслужили на цей виграш.

– Ви відігралися з 0:1. На полі відчувалася атмосфера? Як заводили хлопців?

– Ми з перших хвилин тиснули, мали багато моментів та могли забивати ще. Але не розпорядилися м'ячем.

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– Перед матчем ти спілкувався з деякими гравцями Шахтаря, персоналом. Які спогади залишилися?

– Так, я всіх знаю. Це – мій рідний клуб, було приємно всіх побачити, згадати старі емоції.

– Перед матчем ви не могли не обговорювати з хлопцями, що гратимете проти колишнього тренерського штабу. Це додавало мотивації?

– Звісно, це додавало мотивації. Ми знали, як буде грати Шахтар. Перший тайм, вважаю, провели дуже добре. У другому під кінець почали вже підсідати фізично, суперник тиснув, але ми могли вибігти в контратаку та забити третій м'яч.

– У попередньому матчі з Ворсклою вам було дуже важко фізично в останні пів години. Звідки взяли сили на такий матч за кілька днів?

– В нас було цілих 5 днів, встигли дещо відновитися. Сьогодні ми трохи порадіємо, а за три дні матимемо дуже важливий матч з Олександрією.

– Після таких перемог починають казати про майбутнє чемпіонство. Але ж турнірна дистанція попереду ще тривала…

– Так, ми йдемо від матчу до матчу і будемо дивитися далі, – цитує Піхальонка сайт дніпрян.

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