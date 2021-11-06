"Был ли интерес к моей персоне со стороны европейских клубов? В юношеском возрасте – не знаю. Если что-то и было конкретно, то, наверное, решало руководство.

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А вот в Мариуполе, после сезона, когда заняли четвертое место, мы начали разговор с руководством – меня были готовы отпустить. Были предложения из Бельгии – Генк хотел арендовать, а также Венгрии – от Ференцвароша, аренда с правом выкупа.

Но тогда в Шахтер пришел Луиш Каштру и сказал, что рассчитывает на меня, что я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор и Каштру стал меня подпускать в состав. Да, я выходил всего по 20 минут, но все равно играл почти в каждом матче. Однако потом я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок", – сказал Пихаленок в комментарии Football.ua.

Напомним, Александр – воспитанник Шахтера. В СК Днепр-1 перебрался летом 2021 года. В текущем сезоне сыграл за команду Игора Йовичевича в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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