"Чи був інтерес до моєї персони з боку європейських клубів? У юнацькому віці – не знаю. Якщо щось і було конкретне то, напевно, вирішувало керівництво.

Береза: СК Дніпро-1 має бути в єврокубках – Йовічевіч знає про наслідки

А ось у Маріуполі, після сезону, коли посіли четверту сходинку, ми розпочали розмову з керівництвом – мене були готові відпустити. Були пропозиції з Бельгії – Генк хотів орендувати, а також з Угорщини – від Ференцвароша, оренда з правом викупу.

Але тоді у Шахтар прийшов Луїш Каштру і сказав, що розраховує на мене, що я йому потрібен. Все було добре, провів продуктивний тренувальний збір і Каштру почав мене підпускати до складу. Так, я виходив лише по 20 хвилин, але все одно грав майже у кожному матчі. Однак, потім я отримав важку травму хрестоподібних зв'язок і вибув на дуже довгий термін", – сказав Піхальонок у коментарі Football.ua.

Нагадаємо, Олександр – вихованець Шахтаря. У СК Дніпро-1 перебрався влітку 2021 року. У поточному сезоні зіграв за команду Ігора Йовічевіча у 10 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.

"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком