Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок стал одним из лучших исполнителей 3-го тура третьего по силе еврокубка.

Полузащитник СК Днепр-1 Александр Пихаленок попал в символическую сборную по итогам 3-го тура Лиги конференций по версии SofaScore.

СК Днепр-1 – Вадуц – 2:2 – видео голов и обзор поединка

Напомним, 25-летний хавбек вышел в основе против Вадуца и на 78-й минуте забил второй гол днепрян, принеся ничью (2:2). За свою игру Александр получил от статистического портала 8,3 балла, став лучшим игроком команды Александра Кучера.

Напомним, после 3 туров СК Днепр-1 в группе Е идет в турнирной таблице вторым с 4 очками. Лидирует в квартете нидерландский АЗ с максимальным количеством баллов.

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