–Аутсайдер 2 дивизиона чемпионата Швейцарии в этом сезоне выигрывал только на выезде, в частности, трижды в квалификации еврокубков. Вадуц набрал 1 балл за стартовые 2 тура. Днепряне же после поражения от АЗ уверенно победили в гостях Аполлон. Команда Кучера выиграла все свои 4 поединка в УПЛ, став единственной, которой это удалось в текущем сезоне. Матч, как и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Вадуц на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Первый удар на 3 минуте. Пихаленок сам начал атаку, сам и завершил.

СК Днепр-1 – Вадуц: составы и онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Довбик в силовом стиле протянул, стенка не прошла, но Адамюк перехватил и отдал. Снаряд пролетел красиво, однако над воротами. Еще дальше от взятия ворот был Хамаш. Не удалось издали, разыграли в штрафной. Рубчинский отобрал перед периметром, Пихаленок подхватил и отдал налево. Бусанелло прострелил, защитники застыли во времени, а Довбик выскочил из-за их спин и расстрелял голкипера. Бабенко а-ля Макелеле в выверенных подкатах у своих ворот расправляется сразу с двумя соперниками. Жестко, но по правилам и красиво.

Лихтенштейнцам дважды удалось пробить в первые 20 минут. После подачи углового Сасере в самом сердце вратарской мог забивать, если бы получше подстроился от удара – Сарапий отработал до конца и сумел помешать. После этого еще 2 выстрела Вадуца. Фера вывели на левый край штрафной, Гуцуляк успел подкорректировать удар, судья не заметил. Фоссо пробил издали, и это была первая точная попытка гостей. А еще спустя минуту кошмарная обрезка на чужой половине спровоцировала контратаку с преимуществом соперника 5 на 3. Фабио Фер идеально реализовал пас Дарио Ульриха.

Рубчинский запустил партнера по левому флангу, Хамаш с острого угла попал в голкипера. Этот же алжирский краек не очень удачно отдал назад. Пришлось Валефу выходить далеко в поле и играть в подкате. Далее снаряд отскочил к сопернику от колена Бусанелло, который также не имел права так выключаться из игры еще при передаче назад. Если бы Вадуц имел более мастеровитых игроков, мог забивать метров с 45 в пустые ворота. Очередной небрежный пас назад, теперь от капитана. Сваток подставил Валефа, который рисковал заработать пенальти в подкате последней надежды. Пронесло.

Пихаленок отдал за спину на ход Бусанелло. Бразильский фулбек не реализовал выход тет-а-тет с кипером Вадуца. Все столь же часто ошибаются возле своей штрафной гости. Проблема в том, что Днепр-1 испытывает огромные трудности с дальнейшими розыгрышами, если рядом нет Пихаленка. Довбик частенько теряет мячи, пытаясь сделать все в одиночку. В итоге получается, что Артем действует слишком хаотично.

Были неплохие попытки забросить из глубины на единственного форварда. Однако Довбыку мешает то офсайд, то прием мяча, то последний пас. Днепряне создали 2 супермомента (0,55 ожидаемого гола на 5 ударах, лишь 2 из которых в штрафной), эпизоды Вадуца были не столько качественными, но суммарно потянули почти на тот же xG (0,49). Огорчает еще один момент. Лихтенштейнцы вдвое чаще пробивались на ударные позиции в чужой штрафной (4).

В перерыве Кучер сделал сразу 3 замены, обновив оба фланга. Хамаша, Адамюка и Гуцуляка заменили Горбунов, Бланко и Лучкевич. Не очень подействовало. Игроки Вадуца выстроились в линеечку при подаче углового, а дальше разбежались в разные стороны. Валеф традиционно неуверенно сыграл на выходе, Гассер переиграл Бабенко, даже особо не выпрыгивая. Лучкевич, который только вышел во 2 тайме, на 50 минуте уже вылетает с тяжелой травмой и весь в слезах. Валерий не может даже самостоятельно передвигаться. Танчик вышел на замену.

Еще один угловой, и вновь паника в защите украинцев. Исик без помех пробивал с нескольких метров. Повезло, что неточно. Вадуц просто возит. Расписывают стеночки, трехходовки с расстрелами по центру. Валеф дважды подряд тянет. Опять оригинально разыгранный угловой, вратарь нашей команды падает в борьбе, пытаясь не позволить забить себе сухим листом, соперник забивает – судья зафиксировал фол в атаке. Долго ничего не было впереди. После 4 попыток соперника на 59 минуте хоть немного оживился Днепр-1 на стандарте. Впрочем, Бусанелло и Бабенко налетели друг на друга, поэтому нормального выстрела не получилось.

Пихаленок отдал в центр, перед Довбиком разошлись оппоненты, но и мяч срезался с ноги. Громов на 62-й заменил Рубчинского, все 5 замен Кучер использовал довольно быстро. Вадуц уже и так помогает, и сяк. А днепряне вежливо от подарков отказываются. Довбику отдали мяч в штрафной, Артем такого не ожидал и сбросил назад. Бланко так и не успел пробить. Тот же Доминго дважды подряд берет игру на себя. Сначала в последний момент не позволили пробить на линии вратарской, а затем на дриблинге отыграл двоих и заработал острый стандарт. Пихаленок попал в стенку, а затем подал с углового. Довбик с лета не попал в рамку.

Уже не первая такая обрезка Сватка. Гассер выстрелил очень эффектно, Валеф перевел в штангу и на угловой. Пихаленок обыгрался с Довбиком и пробил таки вратаря соперника. Помог рикошет, но и полузащитник сборной Украины сделал этот гол по сути из ничего. Браво! Бланко продрался слева и отдал с рикошетом. Еще одна выставленная нога защитника тормозит силу удара Пихаленка. Тем не менее голкипер Вадуца с огромными проблемами парировал этот выстрел.

Бланко падает, поднимается и мягко набрасывает, Бусанелло зарабатывает угловой. Попытка последнего штурма силами свежих игроков и Пихаленка, которому очень грубо достается по ногам. Команды переиграли почти вдвое больше (5 с половиной минут), чем добавил судья (3). На последних минутах Сваток едва не заработал красную за грубый фол, а Громов после скидки Довбика вместо попадания в пустые ворота по сути выбил мяч а-ля защитник. СК Днепр-1 набирает 4 очка и остается на 2 месте, которое дает право играть стыковые матчи против какой-то из третьих команд из группы Лиги Европы. У Вадуца 2 балла в активе.



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