СК Днепр-1 – Вадуц – 2:2 – видео голов и обзор поединка
6 октября 22:53 - Читати українською
Днепряне спасли ничью в поединке с Вадуцем в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр – Вадуц на Футбол 24.
завершено
5’ Артем Довбик
Фабио Фер 26’
Седрик Гассер 47’
5’ Артем Довбик
26’ Фабио Фер
47’ Седрик Гассер
Уже на 5-й минуте СК Днепр-1 повел в счете: классная комбинация и передача Бусанелло с фланга привела к взятию ворот Довбиком. Вадуц отыгрался через 20 минут – Фера никто накрыл в штрафной и хавбек без проблем пробил Валефа.
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На старте второй половины Гассер замкнул подачу с углового. Команда из Лихтенштейна могла забивать еще, но днепряне все же отыгрались. Пихаленок с помощью рикошета спас СК Днепр-1 от поражения.
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