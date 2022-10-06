Днепряне спасли ничью в поединке с Вадуцем в рамках 3-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов и обзор матча СК Днепр – Вадуц на Футбол 24.

Уже на 5-й минуте СК Днепр-1 повел в счете: классная комбинация и передача Бусанелло с фланга привела к взятию ворот Довбиком. Вадуц отыгрался через 20 минут – Фера никто накрыл в штрафной и хавбек без проблем пробил Валефа.

СК Днепр-1 не обыграл Вадуц в матче Лиги конференций – травма до слез, гол плюс пас Довбика и провал обороны

На старте второй половины Гассер замкнул подачу с углового. Команда из Лихтенштейна могла забивать еще, но днепряне все же отыгрались. Пихаленок с помощью рикошета спас СК Днепр-1 от поражения.