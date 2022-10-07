Хавбек збірної України Олександр Піхальонок став одним з найкращих виконавців 3-го туру третього за силою єврокубку.

Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок потрапив до символічної збірної за підсумками 3-го туру Ліги конференцій за версією SofaScore.

СК Дніпро-1 – Вадуц – 2:2 – відео голів та огляд поєдинку

Нагадаємо, 25-річний хавбек вийшов в основі проти Вадуца і на 78-й хвилині забив другий гол дніпрян, врятувавши для них нічию (2:2). За свою гру Олександр отримав від статистичного порталу 8,3 бала, ставши найкращим гравем команди Олександра Кучера.

Нагадаємо, після 3-х турів СК Дніпро-1 у групі Е йде у турнірній таблиці другим з 4 очками. Лідирує у квартеті нідерландський АЗ з максимальною кількістю балів.

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