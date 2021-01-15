Роман Пидкивка – голкипер одесского Черноморца – попал в сферу интересов клубов из Европы, сообщант LegionersUA со ссылкой на собственные источники.

Тотовицкий назвал топ-3 самых техничных игроков, с которыми играл – воспитанник Карпат присоединился к паре из Шахтера

В частности, вратарь заинтересовал несколько коллективов из Венгрии и Турции. Также клубы из Украины не против усилиться Романом. Правда, названия команд не уточняются.

Напомним, 25-летний Пидкивка является воспитанником львовских Карпат, в которых провел 59 поединков. Также защищал цвета киевского Арсенала (14 матчей), а в текущем сезоне участвовал в 6 встречах Черноморца, из которых четыре отстоял на ноль.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть