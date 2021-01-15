Роман Підківка – голкіпер одеського Чорноморця – потрапив у сферу інтересів клубів з Європи, повідомляє LegionersUA з посиланням на власні джерела.

Тотовицький назвав топ-3 найтехнічніших гравців, із якими виступав – вихованець Карпат долучився до парочки із Шахтаря

Зокрема, воротар зацікавив кілька колективів з Угорщини й Туреччини. Також клуби з України не проти підсилитись Романом. Щоправда, назви команд не уточнюються.

Нагадаємо, 25-річний Підківка є вихованцем львівських Карпат, за яких провів 59 поєдинків. Також захищав кольори київського Арсенала (14 матчів), а у поточному сезоні брав участь у 6 зустрічах Чорноморця, з яких чотири відстояв на нуль.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть