"Мудрик – один из самых техничных игроков, с кем я выступал? Однозначно. Мудрик один из самых техничных, с кем я играл в команде. Мудрик – трудолюбивый парень. Когда я был в Шахтере, то он приходил с нами тренироваться, еще, пожалуй, Миша не понимал всю суть взрослого футбола.

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Сейчас он изменил подход, очень сильно прибавил в плане понимания этой игры, поэтому считаю, что его ждет большое будущее. Лично мне Мудрик очень импонирует как игрок. Возможно, ему немного не везет, не может забить, но это пройдет.

Топ-3 самых техничных игрока, с кем я играл: Мудрик, Соломон и Гуцуляк. Это я не беру во внимание тех, кто был в Шахтере, имея в виду бразильцев, по типу Виллиана", – поделился Тотовицкий в интервью Брутальному футболу.

К слову, полузащитник провел 12 матча в составе Десны в текущем сезоне, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.

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