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"Дерби ждет тебя" – Карпаты перед матчем со Львовом опубликовали эмоциональное видео

10:08 9 Читати українською
"Дерби ждет тебя" – Карпаты перед матчем со Львовом опубликовали эмоциональное видео
Львов – Карпаты / Фото: Карпаты

Львовские Карпаты оригинально приглашают своих фанатов на матч против Львова.

Уже 3 марта в рамках 20-го тура УПЛ состоится львовские дерби.

Карпаты представили проект реконструкции территории стадиона Украины

Карпаты пригласили своих фанатов на матч эмоциональным видео в Instagram, на котором показано противостояние команд 10-летней давности.

Матч 20-го тура УПЛ Карпаты – Львов начнется в воскресенье в 17:00.

Украина20 тур

Карпаты - Львов: Воскресенье 03 марта 2019

Карпаты
до матча
3
дн
:
6
час
:
38
мин
Львов
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