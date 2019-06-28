ПФЛ утвердила состав участников Второй лиги-2019/20

ПФЛ утвердила полный список команд, которые сыграют во Второй лиге в сезоне 2019/20.
Стали известны все участники Второй лиги сезона 2019/20, сообщает FootBoom. Сумы и Мир были исключены из состава участников.
Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ
Группа А
1. Буковина (Черновцы)
2. Верес (Ровно)
3. Калуш
4. Нива (Тернополь)
5. Нива (Винница)
6. Оболонь-Бровар-2 (Буча)
7. Полесье (Житомир)
8. Подолье (Хмельницкий)
9. Ужгород
10. Чайка (Петропавловская Борщаговка)
11. Диназ (Вышгород)
Группа Б
1. Авангард-2 (Краматорск)
2. Альянс (Долина)
3. ВПК-Агро (Новомосковский район)
4. Горняк (Кривой Рог)
5. Черноморец-2 (Одесса)
6. Энергия (Новая Каховка)
7. Кристалл (Херсон)
8. Металлург (Запорожье)
9. Николаев-2
10. Никополь
11. Таврия Симферополь
12. Реал Фарма (Одесса)