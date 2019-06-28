toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Вторая лига
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

ПФЛ утвердила состав участников Второй лиги-2019/20

11:27 73 Читати українською
ПФЛ утвердила состав участников Второй лиги-2019/20
Валерий Сад / ФК Верес

ПФЛ утвердила полный список команд, которые сыграют во Второй лиге в сезоне 2019/20.

Стали известны все участники Второй лиги сезона 2019/20, сообщает FootBoom. Сумы и Мир были исключены из состава участников.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

Группа А

1. Буковина (Черновцы)
2. Верес (Ровно)
3. Калуш
4. Нива (Тернополь)
5. Нива (Винница)
6. Оболонь-Бровар-2 (Буча)
7. Полесье (Житомир)
8. Подолье (Хмельницкий)
9. Ужгород
10. Чайка (Петропавловская Борщаговка)
11. Диназ (Вышгород)

Группа Б

1. Авангард-2 (Краматорск)
2. Альянс (Долина)
3. ВПК-Агро (Новомосковский район)
4. Горняк (Кривой Рог)
5. Черноморец-2 (Одесса)
6. Энергия (Новая Каховка)
7. Кристалл (Херсон)
8. Металлург (Запорожье)
9. Николаев-2
10. Никополь
11. Таврия Симферополь
12. Реал Фарма (Одесса)

blog_ava
Хачериди готовится к сезону в Киеве
10:05
324
Теги
МФК Металлург МФК Металлург Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига ПФЛ Верес Верес Нива Винница Нива Винница
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
35
мин
Венесуэла
22:00
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук