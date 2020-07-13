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ПФЛ определилась с датой начала нового сезона Второй лиги, – СМИ

20:55 - Читати українською
ПФЛ определилась с датой начала нового сезона Второй лиги, – СМИ
Евгений Мороз / официальный сайт ПФЛ

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз назвал ориентировочную дату начала сезона 2020/21 во Второй лиге.

ПФЛ планирует начать сезон 2020/21 Второй лиги 4 сентября, поделился Мороз в комментарии meta-ratings.

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Отмечается, что для некоторых команд сезон начнется чуть раньше – 24-25 августа запланированы первые стадии Кубка Украины 2020/21. Также Мороз сообщил, что формат первенства не изменится – команды будут поделены на 2 группы, однако, до сих пор неизвестно их количество в чемпионате.

Напомним, путевки в Первую лигу добыли Нива Т, Полесье, ВПК-Агро и Кристалл, а Верес и Альянс будут соревноваться в переходных матчах с клубами высшего дивизиона. Добавим, что сезон 2020/21 во Второй лиге было досрочно завершено из-за пандемии коронавируса.

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