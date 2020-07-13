ПФЛ визначилась із датою початку нового сезону Другої ліги, – ЗМІ

Спортивний директор ПФЛ Євген Мороз назвав орієнтовну дату початку сезону 2020/21 у Другій лізі.

ПФЛ планує розпочати сезон 2020/21 Другої ліги 4 вересня, поділився Мороз в коментарі meta-ratings.

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Зазначається, що для деяких команд сезон розпочнеться трохи раніше – 24-25 серпня заплановані перші стадії Кубка України 2020/21. Також Мороз повідомив, що формат першості не зміниться – команди будуть поділені на 2 групи, однак, досі невідома їхня кількість в чемпіонаті.

Нагадаємо, путівки до Першої ліги здобули Нива Т, Полісся, ВПК-Агро та Кристал, а Верес та Альянс змагатимуться в перехідних матчах з клубами вищого дивізіону. Додамо, що сезон 2020/21 у Другій лізі було достроково завершено через пандемію коронавірусу.

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