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Еще один украинский клуб под угрозой исчезновения

18:22 - Читати українською
Еще один украинский клуб под угрозой исчезновения
Игроки Нивы Винница / фото ФК Нива Винница

Президент винницкой Нивы Вадим Кудияров рассказал о финансовых проблемах клуба.

"Поддерживаем славные футбольные традиции города над Бугом. На этом пути в 2020 году нам способствует Винницкий городской совет, с помощью которой мы прожили первые полгода. Но дальше без финансовой поддержки, а со стороны Винницкой ОГА и Винницкого областного совета (их поддержка всегда была в предыдущие годы) Нива не сможет дальше существовать.

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Если Винницкая ОГА и Винницкий областной совет не хотят нас поддерживать, пусть их руководство публично заявит об этом. Тогда мы снимем команды Нивы с чемпионата Украины во Второй лиге и чемпионата Украины U-19", – отметил Кудиярова в комментарии официальному клубному сайту.

Начальник спортуправления Винницкой ОГА Сергей Чернявский прокомментировал ситуацию с местным клубом: "В связи с карантином некоторые статьи расходов на развитие физической культуры и спорта будут пересматриваться. Кроме того, чтобы выделить средства на поддержку ФК Нива, должен состояться сессия Винницкого областного Совета. Только по ее решению можно внести изменения в программу".

Отметим, что Нива В заняла девятое место в группе А в розыгрыше Второй лиги сезона 2019/20.

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