Еще один украинец из УПЛ трудоустроился в Европе.

Защитник Колоса Кирилл Петров будет выступать за Корону, сообщает официальный сайт польского клуба.

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31-летний защитник подписал контракт с представителем второго по силе дивизиона до конца сезона. Футболист получил 90-й игровой номер и сможет принять участие в 8 матчах.

Интересно, что игрок вернулся в польский клуб через 7 лет – в сезоне 2014/15 он провел за команду из Кельце 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Корона после 26-ти туров идет в турнирной таблице Первой лиги на четвертой строчке, имея в своем активе 45 очков – от второго места, которое позволит выйти в Экстраклясу, клуб украинца отстает на 4 пункта.

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