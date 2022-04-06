21-летний грузин стал игроком краковской Вислы, сообщает пресс-служба клуба . Арендное соглашение рассчитано до 30 июня этого года.

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"Белая звезда" последние кампании проводит не слишком удачно, а в текущем сезоне после 27 туров расположилась в зоне вылета на 16-й строчке. Следовательно, Цитаишвили должен помочь Висле спасти прописку в элите.

Заметим, для Георгия эта аренда уже третья подряд. Весеннюю часть прошлой кампании он провел в Ворскле, а сезон 2021/22 – в Черноморце. За "одесситов" вингер наиграл 15 поединков, забив один мяч.