Ще один українець з УПЛ працевлаштувався в Європі.

Захисник Колоса Кирило Петров виступатиме за Корону, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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31-річний оборонець підписав контракт з представником другого за силою дивізіону до кінця сезону. Футболіст отримав 90-й ігровий номер та зможе взяти участь у 8 матчах.

Цікаво, що гравець повернувся до польського клубу через 7 років – у сезоні 2014/15 він провів за команду з Кельці 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, Корона після 26-ти турів йде у турнірній таблиці Першої ліги на четвертій сходинці, маючи у своєму активі 45 очок – від другого місця, яке дозволить вийти у Екстраклясу, клуб українця відстає на 4 пункти.

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