Петров официально покинул Нефтчи – воспитанник Динамо близок к возвращению в УПЛ

Украинский полузащитник Кирилл Петров прекратил сотрудничество с азербайджанским Нефтчи.
О разрыве контракта с 29-летним футболистом сообщил официальный сайт Нефтчи. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
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Отметим, что Петров выступал за команду из Азербайджана с 2017 года. Он является воспитанником киевского Динамо, в составе которого сыграл 1 официальный матч. Также в его карьере были Кривбасс, Говерла, киевский Арсенал, донецкий Олимпик, польская Корона и казахский Ордабасы.
Напомним, вчера появилась информация, что Петров договорился о подписании контракта с ковалевским Колосом
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