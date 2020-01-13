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Колос подписал экс-динамовца Петрова, – СМИ

13 января 16:30 306 Читати українською
Колос подписал экс-динамовца Петрова, – СМИ
Кирилл Петров / фото из соцсетей

Экс-защитник киевского Динамо Кирилл Петров в ближайшее время официально станет игроком Колоса из Ковалёвки.

Кирилл Петров присоединился к Колосу, сообщает Динамомания.

Костышин подтвердил, что Колос подписал двух игроков

Отметим, что последним клубом защитника стал азербайджанский Нефтчи. Кроме этого, Петров выступал за Динамо, Кривбасс, Говерлу, Арсенал и Олимпик в Украине, и за Корону и Ордабасы за рубежом.

Напомним, недавно Колос объявил о подписании другого экс-динамовца Андрея Богданова и защитника Евгения Ефремова.

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