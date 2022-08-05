В основе венгерского клуба вышли Петряк и Шабанов, а Макаренко начал со скамейки запасных.

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Вингер своим голом лишь добивал Петрокуб, который уже горел со счетом 0:3. На 66-й минуте Петряк легко замкнул прострел Багмбое, оформив еще больший погром. Отдельного внимания стоит празднование Ивана. Он снял майку и отдал традиционное военное почтение своему тестю, Ивану Петренко, который в мае погиб на фронте под Авдеевкой. С тех пор легионер Фехервара не мог забить в официальном матче, но наконец-то прервал "сухую" серию.

Добавим, что финальный свисток зафиксировал победу Фехервара со счетом 5:0, потому гостевой матч можно считать формальностью.

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