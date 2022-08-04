Лига конференций. Квалификация, 3-й раунд

Спартак Трнава – Ракув – 0:2

Голы: Лопес, 30, 45+1 (п)

АИК – Шкендия – 1:1

Голы: Гвидетти, 17 – Хасани, 1

АПОЭЛ – Кызылжар – 1:0

Гол: Ефрем, 27

Мольде – Кишварда – 3:0

Голы: Хуссейн, 63, Фофана, 80, Линнес, 82

Славия Прага – Панатинаикос – 2:0

Голы: Шранц, 45+2, Узор, 56

Лугано – Хапоэль Беер-Шева – 0:2

Голы: Йосефи, 39, Селмани, 85

Викингур Рейкьявик – Лех – 1:0

Гол: Сигурпальссон, 45

Фехервар – Петроклуб – 5:0

Голы: Дардай, 20, Кодро, 23 (п), Стопира, 35, Петряк, 66, Зивзиадзе, 88 (п)

АИК, выбивший из еврокубков полтавскую Ворсклу, не сумел справиться со Шкендией. Более того, именно македонцы открыли счет уже на первой минуте. Хозяев спас гол Гвидетти.

Владислав Кочергин и Тарас Качараба одержали победы, но заслуги украинцев в этих результатах немного. Полузащитник Ракува вышел на поле во втором тайме, когда результат уже был сделан. А центрбэк и вовсе весь матч просидел на скамейке для запасных. Георгий Цитаишвили отыграл полчаса против Викингура, но ничем не помог своей команде. Лех сенсационно проиграл исландцам.

За Кишварду сыграли сразу три украинских легионера (Богдан Мельник, Артем Одинцов и Антон Кравченко). Венгры сдерживали Мольде целый час, но к концу матча расклеились и потерпели разгромное поражение.

Фехервар практически снял все вопросы по поводу выхода в следующий раунд, растрощив Петроклуб. Один из голов венгерской команды забил Иван Петряк. Евгений Макаренко и Артем Шабанов игровую практику тоже получили.

Все результаты первых матчей 3-го раунда Квалификации Лиги конференций