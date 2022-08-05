В основі угорського клубу вийшли Петряк та Шабанов, а Макаренко розпочав з лави запасних.

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Вінгер своїм голом лише добивав Петрокуб, який вже горів з рахунком 0:3. На 66-й хвилині Петряк легко замкнув простріл Багмбоє, оформивши ще більший погром. Окремої уваги варте святкування Івана. Він зняв майку і віддав традиційну військову шану своєму тестю, Івану Петренку, який у травні загинув на фронті під Авдіївкою. Відтоді легіонер Фехервара не міг забити у офіційному матчі, але нарешті перервав "суху" серію.

Додамо, що фінальний свисток зафіксував перемогу Фехервара з рахунком 5:0, тому гостьовий матч можна вважати формальністю.

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