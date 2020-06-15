"Петряк висел на ногах Погба, как 60-килограммовое ядро": Рафаилов вспомнил, как Заря довела Моуринью до отчаяния

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, как игра луганской команды в Лиге Европы сломала все планы тогдашнему наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

"Во время матча в Манчестере на минуте 20-й подходит Погба к скамейке запасных, с Моуринью разговаривает. Я так понял, он не знал, что ему делать с Петряком, который просто висел у него на ногах. 60-килограммовое ядро.

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Позади Моуринью сидели помощники. Человек пятнадцать, наверное, все с ноутбуками, с гарнитурой. Постоянно передавали ему листы бумаги. И вот он берет их в горсть и бросает назад с таким видом: "Что вы мне дали?". Они готовили разбор Зари перед матчем, а получилось совсем не так. Это было для меня неожиданностью и приятным моментом.

Нервозность Моуринью, когда что-то не так идет на поле. На поле, где с одной стороны играют мальчики из Украины, из Луганска, а с другой – Руни, Мхитарян, Погба и другие", – сказал Рафаилов в программе "Профутбол".

Напомним, в том поединке Лиги Европы сезона 2016/17 подопечные Юрия Вернидуба на выезде минимально уступили команде Моуринью (0:1).

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