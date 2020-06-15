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Рафаилов: Если бы Заря могла играть домашние матчи ЛЄ в Манчестере и Роттердаме – денег хватило бы на несколько лет

10:38 24 Читати українською
Рафаилов: Если бы Заря могла играть домашние матчи ЛЄ в Манчестере и Роттердаме – денег хватило бы на несколько лет
Сергей Рафаилов / Твиттер ФК Заря

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов вспомнил, как предлагал УЕФА проводить все еврокубковые матчи луганского клуба в сезоне 2016/17 на полях соперников.

"Когда я узнал, сколько заработал Манчестер Юнайтед от проведения матча – я с таким предложением, просьбой обращался в УЕФА. Но надо читать регламент этих соревнований. Команда может проводить свои поединки только на одном стадионе.

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Если бы можно было сыграть два матча в Манчестере, два – в Роттердаме и два – в Стамбуле, разделить пополам те деньги, которые можно было бы заработать с этих матчей, Заре хватило бы их на несколько лет", – сказал Рафаилов в программе "Профутбол".

Напомним, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинул луганский клуб 26 марта – с этого времени должность остается вакантной.

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Теги
Заря Заря Сергей Рафаилов футбольные финансы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Лига Европы
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