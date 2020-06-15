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"Петряк висів на ногах Погба, як 60-кілограмове ядро": Рафаїлов пригадав, як Зоря довела Моурінью до розпачу

12:06 440 Читать на русском
"Петряк висів на ногах Погба, як 60-кілограмове ядро": Рафаїлов пригадав, як Зоря довела Моурінью до розпачу
Манчестер Юнайтед – Зоря – 1:0 / Фото з відкритих джерел

Колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, як гра луганської команди у Лізі Європи зламала всі плани тодішньому наставнику Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Під час матчу у Манчестері на хвилині 20-й підходить Погба до лави запасних, з Моурінью розмовляє. Я так зрозумів, що він не знав, що йому робити з Петряком, який просто висів у нього на ногах. 60-кілограмове ядро.

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Позаду Моурінью сиділи помічники. Людей п'ятнадцять, напевно, всі з ноутбуками, з гарнітурою. Постійно передавали йому листи паперу. І ось він бере їх у жменю і кидає назад з таким виглядом: "Що ви мені дали?". Вони готували розбір Зорі перед матчем, а вийшло зовсім не так. Це було для мене несподіванкою і приємним моментом.

Нервозність Моурінью, тому що щось не так йде на полі. На полі, де з одного боку грають хлопчики з України, з Луганська, а з іншого – Руні, Мхітарян, Погба та інші", – сказав Рафаїлов у програмі "Профутбол".

Нагадаємо, у тому поєдинку Ліги Європи сезону 2016/17 підопічні Юрія Вернидуба на виїзді мінімально поступились команді Моурінью (0:1).

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