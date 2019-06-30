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Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство

19:31 273 Читати українською
Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство
Иван Петряк / Fradi

Полузащитник Иван Петряк решил написать прощальное письмо болельщикам команды, которую он покинул со скандалом.

"Уважаемые фанаты, у меня было достаточно времени подумать, прежде чем написать это прощальное письмо. Это всегда непросто сделать, но в моем случае это очень легко, потому что мне не нужно что-то придумывать... Я просто пишу от чистого сердца. ⠀

В футбольном мире все происходит быстро, особенно, когда вы не ждете изменений. Так, в июне 2018 года, когда я приехал во Фради в статусе игрока. Это то, что произошло за последние два месяца. ⠀

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Прежде чем начать новое приключение, я чувствую необходимость и удовольствие от прощания и благодарности всем во Фради. Президент, Сергей Ребров, медицинский персонал, Орос Пал, Тамас Хайнал, директора, сотрудники, мои бывшие партнеры, с которыми мы боролись в каждой игре на поле за эту эмблему, и весь персонал Фради. ⠀

Мы разделили короткий, но важный и напряженный период вместе. Я верил, что расставание будет другим, но это жизнь. И она продолжается... ⠀

Этот город, этот клуб – они навсегда оставили неизгладимый след в моей памяти. Это был год, в котором поклонники Фради в очередной раз показали себя особенными, уникальными, зрелыми, а также критическими, они способны понимать ситуации и превращать свою страсть в положительную энергию для команды. ⠀

Я искренне благодарю всех поклонников и фанатов этого замечательного клуба, который есть и всегда будет частью моей жизни. С любовью, Иван Петряк", – написал хавбек в своем Instagram.

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Напомним, после успешного завершения сезона Петряк сменил Ференцварош на принципиального соперника команды – Фехервар. За это ему досталась значительная порция резкой критики от руководства и фанатов Фради, которые назвали игрока сборной Украины "предателем".

Dear fans, I have enough time to think before I seat to wright this farewell letter. ⠀ It's always not easy to do that but in my case it's very easy because I don't need to think up something....I just wright with my open heart. ⠀ In football world things happen quickly, especially when you don't expect them. That's how it was in June 2018 when I came to Fradi as a player. That's what has happened in the last two months too. ⠀ Before I take on a new professional adventure, I feel the need - and the pleasure - to say goodbye to and thank all at Fradi. ⠀ The President, Sergey Rebrov, medical staff, Orosz Pal, Tamas Hajnal, the directors, employees, my guys from the dressing rum with whom we fight every game on the pitch for this badge and all of the staff at Fradi. ⠀ We shared a short but important and intense period together. I believed that it was another ends but it's life. Life is going on...... ⠀ It's in difficult that a man and a player grows, understands, improves. I've said it many times and I'll repeat it today: I'm convinced that these year in Eagles will remain indelible in my story. ⠀ They've been year in which Fradi fans, once again, have proven themselves to be special, unique, mature and also critical, but able to understand situations and turn their passion into positive energy for the team. ⠀ A salute to Fradi, which welcomed me with open arms from the very beginning of my career in a club. ⠀ My sincere thanks go to all the fans and supporters of this great club which is - and always will be - a part of my life. ⠀ With love, Ivan Petryak ⠀ @ftcofficial #hajrafradi #ferensvaros #petryak #ivanpetryak

Допис, поширений Ванька Петряк (@petryak1994)

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Иван Петряк Иван Петряк Фехервар Фехервар
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