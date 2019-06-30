Петряк написал прощальное письмо фанатам Ференцвароша, которые его проклинали за предательство

Полузащитник Иван Петряк решил написать прощальное письмо болельщикам команды, которую он покинул со скандалом.

"Уважаемые фанаты, у меня было достаточно времени подумать, прежде чем написать это прощальное письмо. Это всегда непросто сделать, но в моем случае это очень легко, потому что мне не нужно что-то придумывать... Я просто пишу от чистого сердца. ⠀

В футбольном мире все происходит быстро, особенно, когда вы не ждете изменений. Так, в июне 2018 года, когда я приехал во Фради в статусе игрока. Это то, что произошло за последние два месяца. ⠀

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Прежде чем начать новое приключение, я чувствую необходимость и удовольствие от прощания и благодарности всем во Фради. Президент, Сергей Ребров, медицинский персонал, Орос Пал, Тамас Хайнал, директора, сотрудники, мои бывшие партнеры, с которыми мы боролись в каждой игре на поле за эту эмблему, и весь персонал Фради. ⠀

Мы разделили короткий, но важный и напряженный период вместе. Я верил, что расставание будет другим, но это жизнь. И она продолжается... ⠀

Этот город, этот клуб – они навсегда оставили неизгладимый след в моей памяти. Это был год, в котором поклонники Фради в очередной раз показали себя особенными, уникальными, зрелыми, а также критическими, они способны понимать ситуации и превращать свою страсть в положительную энергию для команды. ⠀

Я искренне благодарю всех поклонников и фанатов этого замечательного клуба, который есть и всегда будет частью моей жизни. С любовью, Иван Петряк", – написал хавбек в своем Instagram.

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Напомним, после успешного завершения сезона Петряк сменил Ференцварош на принципиального соперника команды – Фехервар. За это ему досталась значительная порция резкой критики от руководства и фанатов Фради, которые назвали игрока сборной Украины "предателем".