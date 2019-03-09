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Петряк двумя ассистами помог Ференцварошу Реброва победить команду двух экс-динамовцев

9 марта 22:20 92 Читати українською
Петряк двумя ассистами помог Ференцварошу Реброва победить команду двух экс-динамовцев
Иван Петряк / фото из соцсетей

Ференцварош уверенно обыграл МТК (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Венгрии.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров выпустил в стартовом составе своей команды на отчетный поединок сразу двух украинцев. Иван Петряк отплатил наставнику за доверие результативными действиями. 24-летний хавбек отдал две результативные передачи во время первого и третьего голов своей команды.

Петряк: В Ференцвароше очень довольны работой Реброва

Иван покинул поле на 69-й минуте, его одноклубник Игорь Харатин отыграл весь матч. Заметим, что в составе МТК по 90 минут сыграли еще 2 украинца – защитник Евгений Селин и вратарь Артем Кичак.

Ференцварош одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. МТК имеет 31 зачетный пункт и занимает 7-е место.

Видео ассиста Петряка

Видео второго ассиста Петряка

Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Евгений Селин Евгений Селин Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Сергей Ребров Сергей Ребров Мир Артем Кичак Артем Кичак
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