Петряк двумя ассистами помог Ференцварошу Реброва победить команду двух экс-динамовцев

Ференцварош уверенно обыграл МТК (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Венгрии.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров выпустил в стартовом составе своей команды на отчетный поединок сразу двух украинцев. Иван Петряк отплатил наставнику за доверие результативными действиями. 24-летний хавбек отдал две результативные передачи во время первого и третьего голов своей команды.

Петряк: В Ференцвароше очень довольны работой Реброва

Иван покинул поле на 69-й минуте, его одноклубник Игорь Харатин отыграл весь матч. Заметим, что в составе МТК по 90 минут сыграли еще 2 украинца – защитник Евгений Селин и вратарь Артем Кичак.

Ференцварош одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. МТК имеет 31 зачетный пункт и занимает 7-е место.

Видео ассиста Петряка



Видео второго ассиста Петряка

