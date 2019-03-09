Петряк двома асистами допоміг Ференцварошу Реброва перемогти команду двох екс-динамівців

Ференцварош впевнено обіграв МТК (3:1) в матчі 24-го туру чемпіонату Угорщини.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров випустив у стартовому складі своєї команди на звітний поєдинок відразу двох українців. Іван Петряк відплатив наставнику за довіру результативними діями. 24-річний хавбек віддав дві результативні передачі під час першого та третього голу своєї команди.

Петряк: У Ференцвароші дуже задоволені роботою Реброва

Іван покинув поле на 69-й хвилині, його одноклубник Ігор Харатін відіграв увесь матч. Зауважимо, що у складі МТК по 90 хвилин зіграли ще 2 українці – захисник Євген Селін та воротар Артем Кичак.

Ференцварош здобув третю перемогу поспіль та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача на 8 очок. МТК має 31 заліковий пункт та посідає 7-е місце.

Відео асисту Петряка



Відео другого асисту Петряка

