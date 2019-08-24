Петряк дебютным голом помог Фехервару одержать победу, Кишварда с украинцами одолела Уйпешт

Состоялись поединки 4-го тура чемпионата Венгрии 2019/20. Традиционно в матчах приняли участие и украинские футболисты.

Чемпионат Венгрии, 3 тур

Кишварда – Уйпешт – 2:0

Голы: Грозав, 23, 74

Гонвед – Дебрецен – 2:3

Голы: Лансафаме, 44, 83 – Труич, 8, Харис, 66, Варга, 77

Пакш – Фехервар – 0:2

Голы: Футач, 24, Петряк, 61

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Кишварда, в составе которой весь матч сыграли Роман Карасюк и Богдан Мельник, обыграла Уйпешт благодаря дублю Грозава.

Владислав Кулач вышел на поле на 75-й минуте, но не смог помочь Гонведу спастись от поражения с Дебреценом.

Фехервар одержал очередную победу. Один из голов на свой счет записал Иван Петряк. К слову, это взятие ворот стало дебютным для украинца после смены клуба.