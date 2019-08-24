Вест Хем здобув першу перемогу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко долучився, а найдорожчий трансфер в історії "молотів" оформив

Вест Хем обіграв Уотфорд 3:1 на виїзді у 3-му турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко зіграв з перших хвилин і відіграв трохи більше тайму. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у стартовому складі Вест Хема на офіційний матч. Його команда спробувала продовжити серію поразок Уотфорда в АПЛ, яка тривала 5 ігор, в пошуках своєї дебютної звитяги в сезоні 2019/20. Вест Хем забив швидкий гол. Нобл реалізував пенальті, призначений за фол проти Лансіні. Згодом Ярмоленко зіграв у відборі та блискуче розібрався з опонентами. Андрій розвернув атаку на кілька дотиків, яку завершував Лансіні після пасу Андерсона – повз ворота. У господарів Деулофеу влучив у каркас воріт з чудової позиції, але не біда. Той же екс-вінгер Барселони розпочав гольову атаку, Х'юз продовжив, а Грей завершив ударом у дальній кут.

Хто стане чемпіоном Англії 2019/20: букмекери оцінили шанси Зінченка та Ярмоленка

Ярмоленко виграв верхову боротьбу і скинув під удар Аллє, але той не зміг пробити як належить в акробатичному стрибку а-ля Ібрагімовіч. В іншому епізоді Андрій втратив м'яч на чужій половині, й Уотфорд вибіг у швидку контру його флангом. Пощастило, що Грей не влучив у ворота з вбивчої дистанції. Фантастичний момент втрачає Ярмоленко! Андерсон влучає у стійку, а українець з метра не може добити у порожні ворота – надто незграбно склався до м'яча і не зміг навіть пробити. Ще один момент створює екс-динамівець для того ж Феліпе. Зібрав Андрій біля себе захисників і віддав, але бразилець загрався.

Жваві 45 хвилин матчу побачили глядачі на Вікерейдж Роуд. Уотфорд частіше контролював м'яч (52 на 48) і пробивав по воротах (13:7), але Вест Хем влучніше бив (1:3). У першому таймі 29-річний гравець збірної України відіграв провідну роль. Саме його фланг був найвразливішим у захисті, де Ярмола не завжди встигав допомогти Фредеріксу. Крім того, українець 7 разів втрачав володіння, тоді як відвоював його тричі. Віддав 2 ключові передачі та виграв половину єдиноборств. Ярмоленко пасував з найгіршим відсотком у Вест Хемі (73%) після воротаря і центрбека, але загалом був чи не найгострішим серед гостей. Утім, його промах наприкінці тайму свідчить, що Андрій наразі далекий від ідеальної форми та звичної різкості.

І знову 7-й номер гостей створює момент. На 50-й хвилині Ярмоленко пробив метрів з 25-и, і Фостер з величезними труднощами виловив снаряд з дев'ятки. Нереальний момент втрачає Уотфорд. Грей вивів Х'юза на порожні ворота, але той диво пробив вище з метра. Пеллегріні раптово вирішив замінити Ярмоленка на 55-й. Замість нього вийшов Антоніо і відразу ж запоров момент, відпустивши м'яч задалеко замість того, щоб вийти на побачення з голкіпером.

Андерсон віддав гольовий пас на блюдечку для Аллє, і найдорожчий трансфер в історії Вест Хема замкнув простріл у порожні ворота. А згодом французький нападник забив суперударом через себе. Відзначаємо, як у двох поспіль епізодах Антоніо, що замінив Ярмоленка, блискуче зіграв головою. Спочатку заробив кутовий, а потім влучив у поперечину, після чого Аллє добив ножицями.

GOAL Watford 1-3 West Ham (73 mins)



Haller gets his second of the match, converting from close range after the ball bounces off the crossbar following Foster's save of Antonio's header#WATWHU



pic.twitter.com/ewcKmwK9TN — EPLWORLD.COM ENGLISH (@EPLWorldUK) August 24, 2019

Уотфорд ще постріляв по воротах, але з тим же успіхом, що і в першому таймі. Вест Хем бив утричі прицільніше та закономірно здобув першу перемогу в сезоні як банально класніша команда. "Шершні" ж задовольняються першим голом і 3-ю поспіль поразкою в АПЛ 2019/20.