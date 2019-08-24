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Вест Хем здобув першу перемогу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко долучився, а найдорожчий трансфер в історії "молотів" оформив

18:55 3213 Читать на русском
Вест Хем здобув першу перемогу в АПЛ 2019/20: Ярмоленко долучився, а найдорожчий трансфер в історії "молотів" оформив
Уотфорд – Вест Хем: рахунок і огляд матчу, в якому Ярмоленко вийшов у стартовому складі, 24 серпня 2019

Вест Хем обіграв Уотфорд 3:1 на виїзді у 3-му турі чемпіонату Англії. Андрій Ярмоленко зіграв з перших хвилин і відіграв трохи більше тайму. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

17’ Андре Грей
 
Марк Нобл 4’
Себастьян Аллє 65’
Себастьян Аллє 73’
4’ Марк Нобл
17’ Андре Грей
65’ Себастьян Аллє
73’ Себастьян Аллє

Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у стартовому складі Вест Хема на офіційний матч. Його команда спробувала продовжити серію поразок Уотфорда в АПЛ, яка тривала 5 ігор, в пошуках своєї дебютної звитяги в сезоні 2019/20. Вест Хем забив швидкий гол. Нобл реалізував пенальті, призначений за фол проти Лансіні. Згодом Ярмоленко зіграв у відборі та блискуче розібрався з опонентами. Андрій розвернув атаку на кілька дотиків, яку завершував Лансіні після пасу Андерсона – повз ворота. У господарів Деулофеу влучив у каркас воріт з чудової позиції, але не біда. Той же екс-вінгер Барселони розпочав гольову атаку, Х'юз продовжив, а Грей завершив ударом у дальній кут.

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Ярмоленко виграв верхову боротьбу і скинув під удар Аллє, але той не зміг пробити як належить в акробатичному стрибку а-ля Ібрагімовіч. В іншому епізоді Андрій втратив м'яч на чужій половині, й Уотфорд вибіг у швидку контру його флангом. Пощастило, що Грей не влучив у ворота з вбивчої дистанції. Фантастичний момент втрачає Ярмоленко! Андерсон влучає у стійку, а українець з метра не може добити у порожні ворота – надто незграбно склався до м'яча і не зміг навіть пробити. Ще один момент створює екс-динамівець для того ж Феліпе. Зібрав Андрій біля себе захисників і віддав, але бразилець загрався.

Жваві 45 хвилин матчу побачили глядачі на Вікерейдж Роуд. Уотфорд частіше контролював м'яч (52 на 48) і пробивав по воротах (13:7), але Вест Хем влучніше бив (1:3). У першому таймі 29-річний гравець збірної України відіграв провідну роль. Саме його фланг був найвразливішим у захисті, де Ярмола не завжди встигав допомогти Фредеріксу. Крім того, українець 7 разів втрачав володіння, тоді як відвоював його тричі. Віддав 2 ключові передачі та виграв половину єдиноборств. Ярмоленко пасував з найгіршим відсотком у Вест Хемі (73%) після воротаря і центрбека, але загалом був чи не найгострішим серед гостей. Утім, його промах наприкінці тайму свідчить, що Андрій наразі далекий від ідеальної форми та звичної різкості.

І знову 7-й номер гостей створює момент. На 50-й хвилині Ярмоленко пробив метрів з 25-и, і Фостер з величезними труднощами виловив снаряд з дев'ятки. Нереальний момент втрачає Уотфорд. Грей вивів Х'юза на порожні ворота, але той диво пробив вище з метра. Пеллегріні раптово вирішив замінити Ярмоленка на 55-й. Замість нього вийшов Антоніо і відразу ж запоров момент, відпустивши м'яч задалеко замість того, щоб вийти на побачення з голкіпером.

Андерсон віддав гольовий пас на блюдечку для Аллє, і найдорожчий трансфер в історії Вест Хема замкнув простріл у порожні ворота. А згодом французький нападник забив суперударом через себе. Відзначаємо, як у двох поспіль епізодах Антоніо, що замінив Ярмоленка, блискуче зіграв головою. Спочатку заробив кутовий, а потім влучив у поперечину, після чого Аллє добив ножицями.

Уотфорд ще постріляв по воротах, але з тим же успіхом, що і в першому таймі. Вест Хем бив утричі прицільніше та закономірно здобув першу перемогу в сезоні як банально класніша команда. "Шершні" ж задовольняються першим голом і 3-ю поспіль поразкою в АПЛ 2019/20.

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