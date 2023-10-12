"Прежде всего, я хочу поздравить Латвию с заслуженной победой. Это поражение я беру на себя. Это мое поражение тренерское. Я еще утром на разминке увидел, что ребята что-то не то – очень вальяжно ведут себя. Я предупредил всех, сказал, поговорил с ними, но, вероятно, это не повлияло на них.

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Я как тренер не смог их встряхнуть, скажем так, убедить. И они вышли недонастроенные на игру, подумали о каком-то мастерстве, что они уже, знаете, все могут – наверное, так можно выразиться, многое могут. Вышли недонастроенные – и, видите, поплатились. Латвия была собрана, билась. Убивались ребята на футбольном поле, а у нас этого вообще не было. Очень много игроков выпало, поэтому это мое поражение", – приводит слова Петракова ФФВ.

Следует заметить, что до сегодняшнего матча Армения была реальным претендентом на выход из группы, а у Латвии не было ни одного набранного очка, поскольку она потерпела пять поражений. Подопечные Петракова почти весь второй тайм провели в большинстве, но не смогли воспользоваться этим. Напротив, балтийцы даже забили еще раз, закрепив свою первую победу в этом отборе.

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