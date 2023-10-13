"Передусім, я хочу привітати Латвію із заслуженою перемогою. Цю поразку я беру на себе. Це моя поразка тренерська. Я ще вранці на розминці побачив, що хлопці щось не те – дуже вальяжно поводяться. Я попередив усіх, сказав, поговорив з ними, але, напевно, це не вплинуло на них.

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Я як тренер не зміг їх струснути, скажімо так, переконати. І вони вийшли недоналаштовані на гру, подумали про якусь майстерність, що вони вже, знаєте, все можуть – напевно, так можна висловитися, чи багато що можуть. Вийшли недоналаштовані – і, бачите, поплатились. Латвія була зібрана, билася. Вбивалися хлопці на футбольному полі, а в нас цього взагалі не було. Дуже багато гравців випали, тому це моя поразка", – наводить слова Петракова ФФВ.

Слід зауважити, що до сьогоднішнього матчу Вірменія була реальним претендентом на вихід із групи, а Латвія не мала жодного набраного очка, оскільки зазнала п'яти поразок. Підопічні Петракова майже весь другий тайм провели у більшості, але не змогли цим скористатися. Навпаки, балтійці навіть забили ще раз, закріпивши свою першу перемогу в цьому відборі.

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